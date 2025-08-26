TİSKİ, 19 Yeni Araç Ekletti

İŞ MAKİNELERİ FİLOYA KATILDI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) yaptığı yatırımlarla araç filosuna 19 iş makinesi daha ekledi. Teslim töreni, Sanayi Mahallesi’ndeki eski otogar alanında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un su stresi yaşayan şehirler arasında bulunduğuna dikkat çekerek, TİSKİ’yi güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı. “Trabzonlu hemşehrilerimiz şu anda yüzde 80 oranında arıtılmış suya ulaşıyor, bunu yüzde 100’e tamamlamak istiyoruz” diyen Genç, içme suyu ve arıtma tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade etti.

SU KAYNAKLARINA YATIRIM DEVAM EDİYOR

Tonya ve Vakfıkebir’deki 30 mahalleyi kapsayan içme suyu ve arıtma tesisinin devreye alındığını belirten Genç, ayrıca Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerindeki su arıtma tesislerinin de hizmete geçtiğini anlattı. “İleriye dönük tedbir almak zorundayız. Şu anda yüksek kotlarda su biriktirmeye başlıyoruz yani göletler yapıyoruz” diyerek, Vakfıkebir projesinin ihale aşamasına geldiğini ve su tanker sayısını 19’dan 35’e çıkardıklarını belirtti.

KANALİZASYON SİSTEMİ İÇİN YENİ PROJELER

Ortahisar başta olmak üzere merkez ilçelerde kanalizasyon sistemi için biyolojik arıtma projelerinin çalışmalarına da başlanıldığını kaydeden Genç, bu projelerin denizleri ve kıyıları koruyacak önemli bir adım olduğunu ifade etti. “Bunun 1,5-2 milyar maliyeti var” diyen Genç, sayın Bakan’ın talimatıyla yer tahsislerinin alındığını ve proje çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Akçaabat, Ortahisar ve Yomra’da 550 bin nüfusun yaşadığı alanda biyolojik arıtma ile kirlilikten kurtulacaklarını vurguladı.

Genç, ayrıca makinelerin temininde emeği geçenlere teşekkür ederek, personele başarı dileklerini iletti. Törene katılan diğer isimler arasında, eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar, TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.