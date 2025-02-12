More
Gündem

Titan Denizaltısının Son Anlarına Ait Sesler Ortaya Çıktı

titan-denizaltisinin-son-anlarina-ait-sesler-ortaya-cikti

KAZA SONRASI GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Kuzey Atlantik Okyanusu’nde Titanik’in enkazını ziyaret ederken iletişimi kesilen Titan denizaltısı, basınç kaybı yüzünden meydana gelen patlama sonucunda 5 milyardere mezar oldu. 2023 yılında gerçekleşen bu kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları esnasında, “OceanGate” isimli şirkete ait Titan denizaltısının kuyruk kısmının ana gövdesinden tamamen ayrıldığı tespit edildi. Ayrıca, denizaltıdan kopan diğer parçaların bölgeye yayıldığı ortaya çıktı.

YENİ SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Deniz seviyesinden yaklaşık 12 bin 500 fit derinlikte bulunan bu denizaltından gelen yeni bir ses kaydı, kurtarma ekiplerine ulaştı. Bu ses kaydı, olayla ilgili daha fazla bilgi edinme konusunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Yanındaki Her Erkekle Sevgili Sanıyorlar

Zaman geçse de güzelliği azalmayan kadın, 50'li yaşlarının başında. İki evlilik ve pek çok aşk hikayesiyle dolu hayatında, her yeni ilişkiyle aşk söylentileri yeniden alevleniyor.
Flaş

Oval Ofis’te 4 Yaşındaki Yeni Kahraman

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı ile işten çıkarmalar ve işe alımları sınırlamak için bir kararname imzaladı. Ancak toplantıda dikkat çeken başka unsurlar oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.