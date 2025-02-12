Titan Denizaltısının Son Anlarına Ait Sesler Ortaya Çıktı

KAZA SONRASI GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Kuzey Atlantik Okyanusu’nde Titanik’in enkazını ziyaret ederken iletişimi kesilen Titan denizaltısı, basınç kaybı yüzünden meydana gelen patlama sonucunda 5 milyardere mezar oldu. 2023 yılında gerçekleşen bu kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları esnasında, “OceanGate” isimli şirkete ait Titan denizaltısının kuyruk kısmının ana gövdesinden tamamen ayrıldığı tespit edildi. Ayrıca, denizaltıdan kopan diğer parçaların bölgeye yayıldığı ortaya çıktı.

YENİ SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Deniz seviyesinden yaklaşık 12 bin 500 fit derinlikte bulunan bu denizaltından gelen yeni bir ses kaydı, kurtarma ekiplerine ulaştı. Bu ses kaydı, olayla ilgili daha fazla bilgi edinme konusunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.