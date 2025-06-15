Titanik Filmi Ekranda İzleyiciyle Buluşuyor

İzleyicileri ekrana çeken Titanik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Titanik filmini izleyecek kişilerin merak ettiği Titanik konusu, Titanik oyuncuları ve Titanik özeti gibi konuları ele alıyoruz. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun bulunmadığına inanmaya başlamış durumdalar. “Titanic” adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı bir gösterisi gibidir. Bu “Düşler Gemisi”nin yolcuları arasında Avrupa’da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika’ya dönen Jack Dawson adlı genç ve fakir bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia’ya seyahat eden Rose DeWitt Bukater adlı zengin bir genç kız yer almakta. İki genç, şans eseri tanışır ve aralarındaki sınıf farkını hiçe sayarak birbirlerine aşık olurlar. Yolculuğun başlamasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912 tarihinde, Titanic iki saat kırk dakika süren ve suya gömülmesiyle sona erecek hazin olayların başlangıcını tetikleyecek bir buzdağına çarpacaktır. Titanik filminde Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill, David Warner ve Victor Garber gibi isimler yer alıyor.

Çekimlerin yapıldığı 1996 yılı, keşif gezisi sahneleri için Akademik Mstislav Keldış gemisinde gerçekleştirildi. Titanik için ana çekimler ise Eylül 1996’da yeni inşa edilen Fox Baja Stüdyoları’nda başladı.