Tivoli 1.296.000 Tl’ye, Actyon 2.858.700 Tl!

Otomobil tutkunları, motorları ateşleyin, çünkü Güney Kore’nin efsanevi markası SsangYong, 13 yıl aradan sonra 2024’te Türkiye pazarına geri dönüyor ve Mart 2025’te gaz pedalına sonuna kadar basacak! 1954’ten itibaren kalite ve performansla tanınan bu dev, Musso ve Korando gibi ikonik modelleriyle yeniden sahne alıyor. Enflasyon, ÖTV ve kur etkisi sıfır araç hayalini zorlarken, SsangYong her kesime hitap ediyor ve bu rüyayı gerçeğe dönüştürmeye geliyor!

ACTYON: GÜÇ VE ZARAFETİYLE SAHNEDİ

Actyon, cesur çizgileri ve dayanıklı yapısıyla gözleri kamaştırıyor! Mart 2025’te 1.5 otomatik benzinli model 2.858.700 TL ile başlayacakken, 2024 versiyonu 2.758.700 TL ile daha cazip hale geliyor. Michelin gürültü önleyici lastikleri, elektrikli bagaj kapağı ve geniş hacmiyle bu SUV, hem şehirde hem de arazide fark yaratıyor.

TORRES EVX: ELEKTRİKLİ BİR FIRTINA KOPARIYOR

Torres EVX, elektrikli SUV dünyasında çığır açıyor! 4×2 versiyon 1.890.388 TL ile yola çıkarken, 2024 modeli 1.920.388 TL ile premium bir seçenek sunuyor. 152,2 kW motor gücü ve WLTP’ye göre şehir içi 635 km menzil kapasitesiyle bu çevre dostu dev, performansıyla da şaşırtıyor. Şarj istasyonlarına doğru gazlayın, bu güzellik kaçırılmamalı!