TKDF, 65 Şiddet Vakası Tespit Etti

KADIN DERNEĞİNDEN İSTATİSTİKLER

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2025 Mayıs ayında Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen ihbarlar sonucunda yeni kayıt açılan toplam 65 şiddet vakasının 42’sinin ev içi şiddet ihbarı olduğunu duyurdu. Bu durum, “Kadına karşı şiddetin, en güvenli yer kabul edilen ev içinde eşler tarafından uygulandığını” ortaya koyuyor. TKDF, Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen çağrıların, kadınların en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğradığını gösterdiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, “2025 Mayıs ayında Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 65 şiddet vakasının 42’si ev içi şiddet ihbarıdır” denildi. Anlaşıldığı üzere, bu vakaların 30’u kadınların resmi nikahlı oldukları erkekler tarafından uygulanan şiddet ihbarlarıdır. Ayrıca, 16 çağrı sığınak talebinde bulunmuş, acil müdahale gerektiren 1 yaka ihbarı olmuştur. Toplamda 51 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılırken, 23 çağrı karakola, 15 çağrı ise barolara yönlendirilmiştir. Mayıs ayı içinde gelen çağrılarda mağdurların yaşları 15 ile 60 arasında değişmektedir. Bazı mağdurların yaşları, ihbarcılar tarafından bilinmediği için belirtilmemiştir.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN DURUMU

Gelen aramalar, şiddete maruz kalanların büyük bir çoğunluğunun kadınlar olduğunu ortaya koyuyor ve bu oranın yüzde 96.4 olduğu ifade ediliyor. Kız çocukları ise yüzde 1.9 ile takip ediyor. İhbar edilen şiddet vakalarının büyük kısmı psikolojik ve fiziksel şiddet içermekte: psikolojik şiddet yüzde 39.69, fiziksel şiddet ise yüzde 39.68 oranında görülüyor. Bunların dışında gelen çağrıların yüzde 6.35’i sosyal şiddet, yüzde 3.17’si cinsel şiddet ve yüzde 11.11’i ekonomik şiddeti bildiren çağrılardan oluşmakta. Şiddet türlerini ayrıştırmak, analizler sırasında kolay olsa da, gerçek hayatta bazı vakalarda birden fazla şiddet türü bir arada yer alabiliyor. Öte yandan, fiziksel şiddet dışındaki türler maruz kalanlar tarafından bilinmiyor olabiliyor.

Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen çağrılar, kadınların en çok yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğradığını gösteriyor. 2025 Mayıs ayında, evli erkekler saldırganlar arasında yüzde 44.6 ile en büyük grubu oluşturuyor. Ayrıca, aile içinde baba ve erkek evlatların da şiddet uygulayıcılar olarak belirtildiği görülüyor.