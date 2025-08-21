TKDK, Bilecik’te Yatırım Desteği Verdi

TKDK’DAN BİLECİK’TEKİ GİRİŞİMCİLERE HİBE DESTEĞİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Bilecik’teki tarım ve hayvancılık projelerine girişimcilere toplam 71 milyon lira hibe desteği sağladı. Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer, TKDK’nın IPARD III Programı çerçevesinde gerçekleştirilen soğuk hava deposu, besi hayvancılığı tesisi ve çiftlik kurulumuna yönelik olarak hibe desteği alan yatırımcılara sözleşmelerini teslim etti.

YATIRIMLAR KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLİYOR

Açıklamada görüşlerine yer alan Vali Sözer, “Hayvancılık, tarımsal işletmeler ve soğuk hava deposu gibi alanlarda hayata geçirilecek yatırımlarla kentte tarımsal üretim kapasitesini artıracağız” dedi. Ayrıca, “Yatırımlar kırsal kalkınmaya güçlü katkılar sağlayacak. Toplam 71 milyon lirayı aşan yatırım bedeli ile tarım ve hayvancılığa yeni bir ivme kazandırılacak” ifadesini kullandı.