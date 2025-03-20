Tkdk İrtibat Ofisi Avans Başvuru Tarihi Açıklandı

AVANS TALEBİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ DUYURULDU

Zonguldak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl İrtibat Ofisi, IPARD III Programı kapsamında sözleşme imzalayan yatırımcıların avans talebinde bulunabilmesi için belirlediği son başvuru tarihini açıkladı. Yapılan açıklamada, sözleşme süresi içinde avans başvurusunda bulunamayan yatırımcıların zonguldak.tkdk.gov.tr adresindeki dilekçeyle 28 Mart 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili İl Koordinatörlükleri veya İrtibat Ofisleri aracılığıyla başvuru yapabileceği belirtildi.

SÜRELERİ DOLMAYAN YATIRIMCILAR DA AVANS BAŞVURUSU YAPABİLECEK

Sözleşmelerinde belirtilen üç aylık süre henüz dolmamış ancak 28 Mart 2025 itibarıyla tamamlanacak olan yatırımcılar da, aynı tarihe kadar avans başvurusunda bulunma hakkına sahip olacak. Yetkililer, yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için başvurularını zamanında yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.