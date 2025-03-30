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TKDK Kütahya, 785 Projeye Hibe Sağladı

KÜTAHYA’DA HİBE DESTEĞİYLE GERÇEKLEŞEN YATIRIMLAR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, Kütahya’da IPARD-1 ve IPARD-2 programları çerçevesinde yapılan yatırımlara dair bilgiler paylaştı. Karaaslan, “2012 yılından bu yana toplam 785 projeye hibe desteği sağladıklarını” ifade etti. Ayrıca, “Bu kapsamda 466 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleşti ve bunun 235 milyon TL’si kurumumuz tarafından hibe desteğiyle karşılandı” diye ekledi.

Karaaslan, desteklenen projeler arasında girişimcilerin yüzde 46, kadın girişimcilerin yüzde 25 ve kooperatiflerin yüzde 7’lik oranlara sahip olduğunu vurguladı. “IPARD-2 programı ile faaliyetlerin devam ettiğini” belirten Karaaslan, yeni çağrılarla “daha fazla projeye destek sağlanacağı” bilgisini de verdi.

KIRSAL KALKINMA İÇİN DAVET

TKDK’nın sunduğu hibe destekleri ile kırsal kalkınmayı teşvik etmeye devam ettiklerinin altını çizen Karaaslan, girişimcilerin bu fırsatlardan yararlanmaya davet edildiğini söyledi.

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