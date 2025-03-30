TKDK Kütahya’da 785 Projeye Hibe Verdi

KÜTAHYA’DA GERÇEKLEŞEN PROJELER

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, IPARD-1 ve IPARD-2 programları çerçevesinde Kütahya’da yapılan yatırımlarla ilgili bilgileri paylaştı. Karaaslan, 2012 yılından bu yana toplamda 785 projeye hibe desteği sağladıklarını ifade etti. “Bu kapsamda 466 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleşti ve bunun 235 milyon TL’si kurumumuz tarafından hibe desteğiyle karşılandı” dedi.

Karaaslan, desteklenen projelerin dağılımına da değinerek, girişimcilerin yüzde 46, kadın girişimcilerin yüzde 25 ve kooperatiflerin yüzde 7’lik bir paya sahip olduğunu aktardı. IPARD-2 programı çerçevesinde faaliyetlerin sürdüğünü belirten Karaaslan, yeni çağrılarla daha fazla projeye destek sağlamanın hedeflendiğini açıkladı.

KIRSAL KALKINMA İÇİN DAVET

Karaaslan, TKDK’nın sunduğu hibe destekleriyle kırsal kalkınmayı teşvik etmeye devam ettiklerini vurgulayarak, girişimcilerin bu fırsatlardan yararlanmaya davet etti.