TkdK, Sivas’taki 18 projeye destek sağladı

KURUMLARDAN YENİ PROJELERE DESTEK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, toplamda 220 milyon lira tutarındaki 18 projeye destek sağladıklarını açıkladı. Genç, yazılı açıklamasında, Aralık 2024’te IPARD III Programı çerçevesinde üçüncü başvuru çağrısının yayımlandığını hatırlattı. Bu çağrı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alanında besicilik ve süt üretimine yönelik projelerin başvurularının alındığını belirtti. Başvuru sahipleri tarafından yoğun ilgi gösterilen bu sürecin, belirlenen takvim içerisinde başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Genç, projelerden 18’inin teknik ve idari değerlendirme süreçlerini başarıyla geçerek destek almaya hak kazandığını aktardı. “Bu rakam Sivas’ın kırsal kalkınmadaki güçlü potansiyelini bir kez daha ortaya koymuş, ilimizi Türkiye genelinde öne çıkan illerden biri haline getirmiştir.” sözleriyle bu durumu vurguladı. Desteklenmeye hak kazanan projelerin yatırım tutarının yaklaşık 220 milyon lira olduğunu ve sağlanacak hibe desteğinin ise yaklaşık 149 milyon lira olarak belirlendiğini belirtti.

Projelerin hayırlı olmasını dileyen Genç, “Sivas’ta kırsal kalkınma ve hayvancılığın gelişimi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz.” diyerek bu alanda çabaların süreceğini ifade etti. Bu başarıda en büyük payın, üretime inanan ve projeye emek harcayan girişimcilere ait olduğunu vurguladı. “220 milyon liralık yatırım, Sivas’ta sadece ekonomik bir büyüklük değil, aynı zamanda üretimin, istihdamın ve kırsalda yaşamın güçlenmesi anlamına gelmektedir. Hibe desteği olarak sağladığımız yaklaşık 149 milyon lira ile bu projelerin hayata geçmesini sağlayacağız.” şeklinde ekledi. Genç, tüm yatırımcıları tebrik ederken, süreci başarıyla tamamlayan herkese teşekkür etti. TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü olarak, üretmek isteyen tüm vatandaşların kapılarının açık olduğunu ve önümüzdeki çağrı dönemleri için her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.