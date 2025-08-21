TKDK Tarafından Desteklenen Yatırımlar Açıklandı

YATIRIMLARIN HİBE SÖZLEŞMELERİ TESLİM EDİLDİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı çerçevesinde, Bilecik ilinde destek almayı başaran yatırımların hibe sözleşmeleri, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından ilgili yatırımcılara teslim edildi. Bu projeler, özellikle hayvancılık, tarımsal işletmeler ve soğuk hava deposu gibi alanlarda gerçekleştirilecek. Hedef, Bilecik’in tarımsal üretim kapasitesinin artması ve kırsal kalkınmaya güçlü katkılar sağlanması.

BÜTÇE BİLGİLERİ VE DESTEKLER

IPARD III Programı’nın 1. bütçe döneminde Bilecik’te desteklenen yatırımların toplam bedeli 71 milyon TL’yi aşıyor. Bu yatırımların önemli bir bölümünün hibe desteğiyle hayata geçirileceği ifade ediliyor. Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü’nde gerçekleştirilecek toplam 19 milyon 89 bin TL’lik yatırım, yüzde 50 hibe desteği ile 9 milyon 608 bin TL tutarında destek alırken, Söğüt ilçesinin Gündüzbey Köyü’nde yapılacak 12 milyon TL’lik yatırım, yüzde 65 hibe oranıyla 7 milyon 840 bin TL destek buluyor. Bilecik Merkez’de yer alan Kayı Boyu Mahallesi’nde planlanan 13 milyon 867 bin TL’lik yatırım, yüzde 60 hibe ile 8 milyon 320 bin TL’lik bir katkıya ulaşırken, Merkez ilçeye bağlı Çakırpınar Köyü’nde yapılacak 25 milyon 993 bin TL tutarındaki büyük ölçekli yatırıma ise yüzde 60 oranında hibe veriliyor, bu da 15 milyon 595 bin TL destek sağlıyor.

KIRSAL KALKINMA HEDEFLERİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, “Verilen destekler ilimizde üreticiye moral ve motivasyon sağlıyor. Kırsal kalkınmada bu tür yatırımlar büyük öneme sahip. TKDK’nın sunduğu bu desteklerle Bilecik sadece tarımsal üretimini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda genç yatırımcıların da sektöre kazandırarak kırsalda istihdamı güçlendirecek” açıklamasında bulundu.