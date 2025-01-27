TKFEN Hisse Geri Alım Açıklaması

ŞİRKETİN HİSSE GERİ ALIMINA YÖNELİK KARARI

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN), 27 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirimde bulunarak hisse geri alım programı ile ilgili detayları paylaştı. Şirketin Yönetim Kurulu, 31.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, hisse değerinin pay piyasasında daha sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla bir programa başlanmasına karar verdi. Bu durum KAP üzerinden 31.01.2024 tarihinde duyuruldu.

GERÇEKLEŞEN HİSSE ALIMI DETAYLARI

Hisse geri alım programı kapsamında, şirket 27.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 62,60-63,30 TL aralığında, ağırlıklı ortalama 62,93 TL fiyatla toplam 180.000 TL nominal değerde TKFEN paylarını geri aldı. Bu işlem sonucunda geri alınan payların toplam nominal değeri 12.720.000 TL’ye ulaşmış ve şirket sermayesine oranı %3,4378 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: KAP