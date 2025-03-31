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Tkp Almanya’dan Tepki Eylemleriyle Protesto

PROTESTOLARLA HAK İHLALLERİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Almanya Örgütü üyeleri, Türkiye’de artan baskı ve gözaltileri Münih, Berlin, Köln ve Darmstadt’ta düzenlenen “Boyun Eğme, Memlekete Sahip Çık” eylemleriyle protesto etti. Bu eylemler, TKP Almanya örgütü tarafından organize edilerek Türkiye’deki demokratik hak ihlallerine karşı duyulan rahatsızlığı ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA VURGUSU YAPILDI

Protestolar sırasında Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Alman Komünist Partisi (DKP) ve Komünist Partisi (KP) temsilcileri söz alarak uluslararası dayanışmayı ön plana çıkardı. Eylemlerde Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi adına “Cumhuriyet İçin Göreve” başlıklı bir açıklama okundu. Ayrıca Öğrenci Dayanışma Birliği, Türkiye Komünist Gençliği ile dayanışma içinde olduklarını bildiren bir bildiri sundu.

SESİNİ YÜKSELTEN KATILIMCILARDAN SLOGANLAR

Katılımcılar, “Bu ülke, bu halk sana boyun eğmez”, “AKP’yi istemiyoruz”, “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok” gibi sloganlarla tepkilerini dile getirdi. TKP’den yapılan açıklamada ise mevcut düzen, yolsuzlukların, yoksulluğun ve adaletsizliğin temel kaynağı olarak değerlendirildi. Açıklamada, “Cumhuriyetçi, laik, yurtsever, eşitlikçi bir programla insanın insanı sömürmediği, sosyalist bir düzen için kolları sıvamak gerek” denildi.

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