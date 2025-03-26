Tky’de Yeni Başkan Gökçen Yaman Akgün

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Gökçen Yaman Akgün seçildi. Bu atama, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü olan Akgün için 2 yıllık bir süreyi kapsıyor. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 25’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlenmiş oldu.

AĞIRLIKLAR YENİDEN BELİRLENİYOR

TKYD Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Gökçen Yaman Akgün, Başkan Yardımcılığına Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata seçildi. Akgün, geçmiş dönemlerde görev alan başkanlar, yönetim kurulu üyeleri ve bütün üyelere katkılarından dolayı teşekkür etti. Uzun vadeli bakış açısıyla yatırım fonlarına olan ilginin arttığını kaydetti.

SEKTÖRDEKİ BÜYÜME TRENDİ

Akgün, alternatif yatırımlar arasında Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının reel ekonominin finansmanında artarak devam ettiğini vurguladı. Ayrıca 2015 yılında sektörün büyüklüğünün 98 milyar TL iken, 2024 yılı sonunda 6,9 trilyon TL’ye ulaşacağını ve 2025 Şubat sonunda bu rakamın 7,6 trilyon TL’ye çıkacağını ifade etti. Akgün, bu büyümenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 16’sına ve 18’ine yaklaşacağını öngördü.

SERMAYE PİYASALARI GELİŞİYOR

Akgün, TKYD’nin önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarının geliştirilmesine, yatırımcının korunmasına ve uzun vadeli tasarrufların artırılmasına ağırlık vereceğini belirtti. Tüm kurumları TKYD çatısı altında birleştirmek için çalışmaların süreceğini söyledi. Ayrıca, Türkiye’de sürdürülebilirlik ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) konularının öneminin de arttığını dile getirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLARA VURGU

Akgün, bu temada kurulan fonların büyüklüğünün Şubat 2025 itibarı ile 12,1 milyar TL’ye ulaşacağını aktardı. “Sektör olarak sürdürülebilirlik ve çevreci fonlar temasını desteklemeye devam edeceğiz, böylece yeşil dönüşüme katkımız katlanarak artacak” ifadesini kullandı. – İSTANBUL