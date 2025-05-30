TMB Başkanı Eren, İnşaat Sektöründen Büyüme Sağlandığını Belirtti

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türkiye ekonomisinin büyümesine en belirgin katkının inşaat sektöründen geldiğini belirtti. Eren, yılın ilk çeyreğine ait büyüme verilerini değerlendirirken, Türkiye ekonomisinin uygulanan politikalara uyumlu olarak yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 oranında temkinli bir büyüme kaydettiğine dikkat çekti. “Ülke ekonomisinin büyümesine en önemli katkı yüzde 7.3 ile inşaat sektöründen gelmiştir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE İHTİYAÇLAR

Eren, son dönemlerde karşılaşılan küresel ekonomik dalgalanmalar, artan girdi maliyetleri ve finansmana erişimdeki zorluklara rağmen sektörün gösterdiği pozitif performansı vurgulayarak, bunun güçlü mühendislik kapasitesi, yüksek adaptasyon kabiliyeti ve proje üretme gücüne bağlı olduğunu ifade etti. “Son üç çeyrekte sektörümüzün büyümesi ülke ekonomimiz için de itici güç olmuş ve ülke ekonomimiz inşaat sektörünün ivmesiyle büyümüştür” diyen Eren, sektörün büyümesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM ORTAMI GEREKİYOR

2024 yılına doğru hız kazanan kamu altyapı yatırımları, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerinin, iç pazarda sektörel faaliyetleri desteklemeye devam edeceğini belirten Eren, bu ivmenin kalıcı hale gelmesi için sürdürülebilir yatırım ortamının sağlanması, teknik yeterliliklerin korunması ve nitelikli iş gücünün desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Eren, kamu projelerinin müteahhitlerine şartsız tasfiye hakkı tanınması ve müteahhitlerin gelir ve kurumlar vergisi tevkifatında indirim yapılması beklentilerini yineledi.

KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Eren, Türkiye inşaat sektörünün hem ülke kalkınmasına hem de küresel ölçekte altyapı gelişimine katkı sağlama misyonunu sürdürmeye devam edeceğini aktardı. İnşaat sektörünün yalnızca büyüme oranlarıyla değil, kalite, sürdürülebilirlik ve sosyal fayda gibi nitelikli göstergelerle değerlendirilmesi gerektiğine inandığını ifade etti. Yeni dönemde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek projelerde bu anlayışla faaliyet göstermeye kararlı olduklarını belirtti.