TMD, TBMM’ye Mektup Gönderdi

DERNEK İLE İLETİŞİM VE HEDEFLER

Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD), “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerine yönelik bir mektup iletimi gerçekleştirdi. TMD Genel Başkanı Mahmut Şimşek, toplamda 52 katılımcının yer aldığı bu süreçte 50 mektup gönderileceğini ifade etti. Şimşek, yeni sürecin barış ve demokrasi için atılacak adımlar noktasında önemli katkılar sunacaklarını belirtti.

MİLLİ DAYANIŞMA AÇIKLAMASI

Şimşek, “Bu anlamda TBMM’deki partilerden oluşan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki her bir milletvekilinin ismine hitaben yazılan zarflardaki mektup metni ile birinci önerimizi PTT yoluyla tüm komisyon üyelerine huzurunuzda gönderiyoruz ve sizin aracılığınızla da bu görüşümüzü muhterem kamuoyuna sunuyoruz” diye konuştu. Mektupta, komisyon üyelerine yönelik şu ifadeler öne çıkarıldı: “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda aldığınız tarihi görevi tebrik ediyor, demokrasi ve eşitlik kulvarında siyasi tarihimize yazılacak adınızı ve emeğinizi şimdiden saygı ile selamlıyoruz.”

YENİ SÜRECİN TEMELİ VE İLETİŞİM DİLİ

Dernek, TBMM’nin sorumluluğunu taşıyan partiler arası komisyonun kullandığı dilin giderek yumuşak ve net hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. “Başlayan yeni süreçte meclisten kamuoyuna uzanacak çalışmalarınız ve izleyeceğiniz stratejinin önemi ve yapıcılığı her gün biraz daha öne çıkacağını umutla bekliyor ve izliyoruz.” şeklinde bir beklenti dile getirildi.

TMD, Cumhuriyet’ten bu yana ‘Kürd sorunu’ tanımının yerine ‘Kürd demokratik hakları’ tanımını kullanmanın iletişim dilini daha uyumlu kılacağına inanıyor. Dernek, bu değişimin doğal olarak bir problem algısını bertaraf edeceğini ve daha yapıcı bir ortam oluşturacağını savunuyor. “Demokratik haklar” tanımının kullanılmasının, görüşerek, konuşarak ve tartışarak anlaşma ihtiyacını öne çıkaracağı ifade ediliyor.

İLİŞKİLERDE GÜVEN VE SAYGI

Dernek, tutumlarının iç ve dış politikada ‘Kürd demokratik hakları’ ifadesine geçişin uluslararası ilişkilerde de bir referans oluşturacağına inandığını belirtiyor. “Önerimiz, konuyu etnik kimlikten ziyade evrensel insan hakları ve demokrasi standartları eksenine taşıyacak, ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı daha da artıracağı kanaatindeyiz.” ifadeleriyle, önerilen yaklaşımın getireceği faydalara dikkat çekiliyor.