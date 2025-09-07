TME Rahatsızlıkları, Kişiye Özel Tedavi Gerektiriyor

TME RAHATSIZLIKLARI VE TEDAVİ İHTİYACI

Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıklarının çiğneme ve konuşma gibi önemli işlevler için kritik öneme sahip olduğunu belirten Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, bu sorunların toplumun büyük bir kesimini etkilediğini ifade etti. Kişiye özel tedavi ihtiyacından yola çıkarak bir proje geliştirdiğini açıklayan Doç. Dr. Bilir, KOSGEB desteğiyle kurduğu şirketinde iki yıllık bir Ar-Ge sürecinin başladığını aktardı.

TME RAHATSIZLIKLARININ BELİRTİLERİ VE EĞİTİM SIKINTILARI

TME rahatsızlıklarının toplumda yüzde 65-70 oranında yaygın olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bilir, bu rahatsızlıkların teşhis ve tedavi süreçlerinin yeterince bilinmediğini belirtti. “Bu eklem, çiğneme ve konuşma gibi temel işlevlerde önemli rol oynuyor. Sorun yaşandığında ağrı, ses, hareket kısıtlılığı ve çiğneme kaslarında hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ne yazık ki lisans eğitimi sürecinde bu konuda detaylı bir eğitim alınamıyor,” dedi. Kentucky Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladığını dile getiren Doç. Dr. Bilir, “Eğitim sonrası pek çok hastayla çalıştım. Gördüm ki bu tedavi yöntemi tamamen kişiye özel olmalı. Bu alanda çalışan diş hekimlerinden de sık sık danışmanlık talebi gelmeye başladı,” şeklinde konuştu.

PROJENİN GELİŞİMİ VE HEDEFİ

Artan talepler ve tedavi ihtiyacına yanıt vermek amacıyla yeni bir proje geliştirdiğini ifade eden Doç. Dr. Bilir, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı’na başvurdum. Projem Eylül 2024’te kabul edildi. Medipol Üniversitesi’nin Medipol META Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (TEKMER) şirketimi kurdum. İki yıllık bir Ar-Ge süreci içindeyiz,” dedi.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ YAKLAŞIMI

Temporomandibular eklemin her bireyde farklı özellikler taşıdığını ve tedavisinin bu yüzden kişiye özel olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Bilir, “Bu alanda bazı protokolleri standartlaştırmak istiyoruz. Her bireyde eklem hareketi farklı, tıpkı parmak izi gibi. Diş hekimleriyle iş birliği içinde bu hizmeti daha fazla kişiye ulaştırarak toplumda şifa bulacak kişi sayısını artırmayı hedefliyoruz,” diye ekledi.