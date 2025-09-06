TMF Asbaşkanı Akülke, Motokros Heyecanını Açıkladı

YARIŞMA BİLGİLERİ

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası’nın Türkiye dahil olmak üzere 25 farklı ülkeden 130’a yakın sporcuyla başladığını belirtti. 8. Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştirilirken, yarışların büyük bir mücadele içerisinde geçeceği ifade ediliyor.

SPORCULARIN HEYECANI

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şampiyona ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Dünya Motokros Şampiyonası 8. defa Afyonkarahisar’da kapılarını açtı. Sporcular çok heyecanlı. Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren başlayan MotoFest ile inanılmaz bir heyecan yaşıyorlar” dedi. Bugün de ısınma ve antrenman turlarının devam edeceğini belirten Akülke, yarışların heyecan dolu geçeceğini aktardı.

MÜCADELE EDECEK SPORCULAR

Akülke, “25 farklı ülkeden gelen 120’ye yakın sporcumuz var. 10’a yakın milli sporcumuz var ve sporcularımız kıyasıya yarışacak. Organizasyonumuz yarın büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacak” diye konuştu. Şampiyona, MXGP 1, MXGP 2, Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Gençler olmak üzere toplamda 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Akülke, “Her sene olduğu gibi bu yıl da en az bir şampiyonun Afyonkarahisar’da, Türkiye’de belirlenmesini istiyoruz” sözlerine yer verdi.