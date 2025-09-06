TMF Asbaşkanı Akülke, Yarışlar Heyecanlı

ŞAMPİYONA BAŞLADI

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası’nın Türkiye dahil olmak üzere 25 farklı ülkeden 130’a yakın sporcunun katılımı ile başladığını duyurdu. Yarışların oldukça çekişmeli geçeceğini belirten Akülke, 8. Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı olarak start aldı.

SPORCU HEYECANI EN ÜST DÜZEYDE

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şampiyona ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Dünya Motokros Şampiyonası 8. defa Afyonkarahisar’da kapılarını açtı. Sporcular çok heyecanlı. Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren başlayan MotoFest ile inanılmaz bir heyecan yaşıyorlar. Bugün de ısınma ve antrenman turları ile organizasyonumuz devam edecek ve Dünya Motokros Şampiyonası başlayacak. 25 farklı ülkeden gelen 120’ye yakın sporcumuz var. 10’a yakın milli sporcumuz var ve sporcularımız kıyasıya yarışacak” dedi.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Akülke, organizasyonun yarın büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacağını vurguladı. Şampiyonanın 4 farklı kategoride gerçekleştirileceğini ifade eden Akülke, “MXGP 1, MXGP 2, Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Gençler olmak üzere toplamda 4 farklı kategoride kıyasıya bir mücadele gerçekleştirilecek. Her sene olduğu gibi bu yıl da en az bir şampiyonun Afyonkarahisar’da, Türkiye’de belirlenmesini istiyoruz” diye konuştu.