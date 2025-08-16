TMMOB, Afet Yönetiminde Risk Azaltılmalı

MEHMET YILDIRIM’IN AÇIKLAMALARI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde 26 yılın dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yıldız, “Depremler ve diğer doğa olaylarının afete dönüşmemesi için risk azaltma odaklı, bütünleşik bir afet yönetim sistemi kurulmalı. Sizce de artık zamanı gelmedi mi?” diyerek konunun önemine vurgu yaptı. Etkinlik, Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde oda üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Yıldız, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını ve bu gerçeğin asla unutulmaması gerektiğini belirtti.

AFET YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Yıldız, afet yönetiminde yaşanan krize odaklanan yaklaşımın yerine risk azaltma ve zarar önleme esaslı bir proaktif yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu. Bunun yanı sıra, afetlerle mücadele edebilmek için ‘Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini ifade etti. Yıldız, “Bu süreçte, ihtiyaç duyulan nüfus, jeoloji, yapı, adres, imar planı gibi tüm veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında bir araya getirilerek gerekli analizlerin hızla yapılması sağlanmalı” dedi. Ayrıca, merkezi ve yerel yönetim bütçelerinin en az yüzde 10’unun bu araştırmalar ve yatırımlara ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

MEVZUAT VE KANUNSAL DÜZENLEMELER

Yıldız, afet, imar, çevre ve yapı alanındaki tüm mevzuatların yeniden gözden geçirilmesi, parçalı yapının ortadan kaldırılması ve kişi, kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden belirlenmesi gerektiğini açıkladı. Bu alandaki faaliyetlerin koordineli, bütünleşik afet risk azaltma stratejilerine uygun olarak yürütülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, caydırıcı kanuni düzenlemeler ile Afet, İmar ve Çevre Suçları için özel yasaların çıkarılması ve bu suçları işleyen kişi ve kurumlar için ağır cezaların tanımlanması gerektiğini de vurguladı. Eğitimli jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etütleri ile yerleşim alanlarının risk değerlendirmelerinin yapılması gerektiği sonucuna vararak, “Bu alanların yerleşime uygunluk değerlendirmeleri yapılarak risk azaltıcı arazi kullanım önlemleri belirtilmeli, her düzeyde hazırlanan planlara işlenmelidir” dedi.