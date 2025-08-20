TMMOB Bursa Kurulu Yangın Raporu Yayınladı

YANGIN YÖNETMELİKLERİNE UYULMADIĞI VURGUSU

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Mart 2025’te Uludağ’da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Kervansaray Otel yangınına dair inceleme raporunu yayımladı. Raporda, geçmiş ile güncel yangın yönetmeliklerine göre uzun yıllardır gerekli önlemlerin alınmadığı ve ciddi ihmal durumları bulunduğu belirtildi.

KONTROL VE TEDBİRLERDEKİ EKSİKLİKLER

Raporda, yönetmelikte tanımlanan bir yıllık uyum süresinin üzerinden 23 ila 16 yıl geçtiği halde otelde yangına karşı hiçbir ek veya iyileştirici tedbirin uygulanmadığı ifade edildi. Ayrıca, bina dış cephe kaplamasının yangını önleyici özelliklere sahip olmadığı ve kaplama ile duvar arasındaki ısı yalıtımının yanıcı malzeme kullanılarak yapıldığı tespit edildi. İç mekanlardaki alev alabilen ahşap lambri kaplamaların varlığı da dikkat çekti.

KAÇIŞ YOLLARINDAKİ YETERSİZLİKLER

Raporda, yangın anında kritik öneme sahip olan kaçış yolları ve merdivenlerin yönetmelik şartlarını sağlamadığı belirtiliyor. Kaçış merdivenlerinde havalandırma ve basınçlandırma sisteminin bulunmadığı, ana merdiven kovasının da korumasız bir şekilde tüm bina boyunca iletişim kurarak baca etkisi oluşturduğu vurgulandı. Ayrıca, tesisat şaftlarının katlar arasında duman geçirmez olmadığı ve kapaklarının yanıcı lambri kaplama ile yapıldığı tespit edildi; bu durumun da dumanın hızla yayılmasına yol açtığı ifade edildi.

SÖNDÜRME SİSTEMLERİNDEKİ BÜYÜK EKSİKLİKLER

Mutfaklar ve söndürme sistemlerinde önemli eksikliklerin bulunduğu belirtilen otelde, bina yüksekliği 200’ü aşan yapılar için zorunlu olan sprinkler sisteminin mevcut olmadığı gözlendi. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, raporunda bu eksikliklerin yangının büyümesine ve ölümlere yol açtığını belirterek, etkin ve tarafsız denetim mekanizmalarının kurulması gerektiğini, mevcut mevzuatın titizlikle uygulanmasını ve yaptırımların caydırıcı hale getirilmesini talep etti.