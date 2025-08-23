TMMOB HKMO Çalıştayı 5-6 Eylül’de

KÜLTÜREL MİRAS ÖLÇME ÇALIŞTAYI HAZIRLIKLARI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca (TMMOB HKMO) 5-6 Eylül tarihlerinde “Kültürel Miras Ölçmeleri Çalıştayı” gerçekleştiriyor. HKMO Ankara Şubesi koordinasyonunda ve Polatlı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek bu çalıştayda, güncel ölçme teknolojileri, belgeleme süreçleri, arsa ve arazi yönetimi, dijital arşivleme ile koruma ve restorasyon uygulamaları gibi konular konuşulacak.

ÇALIŞTAYDA YENİ VERİLER PAYLAŞILACAK

HKMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özcan, yaptığı açıklamada 2024 yılında başlatılan Gordion Dijital İkiz Projesi kapsamında yürütülen saha çalışmalarında daha önce tespit edilemeyen yeni sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Özcan, “Yeni keşifler yaptık. Bu yeni veriler, Gordion, Frig Medeniyeti ve Sakarya Zaferi’ne yeni bilgiler ekleyecek. Şehrimizin bilinen tarihine önemli katkılar sunacak.” dedi. Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi’nde yapılacak olan çalıştayda, konunun uzmanları, akademisyenler, kamu kurum temsilcileri ve STO üyeleri düşüncelerini paylaşacak.

ÇUBUK’TA MUHTARLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 2025 yılının ikinci muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıya Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Murat Dirican, kamu kurumlarının ilçe müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda ilçenin genel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Kaymakam Bakır, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na verilen desteğin önemine vurgu yaptı. Orman ve anız yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Bakır, ayrıca TÜİK’in tarım sayımı çalışmaları, kaçak su kuyularının önlenmesi ve hobi bahçeleriyle ilgili alınacak önlemleri de gündeme getirdi.

FESTİVAL HAZIRLIKLARI VE PROJELER

Belediye Başkanı Demirbaş, ilçenin ortak sorunlarının birim amirleriyle koordineli olarak çözüleceğini söyledi. Ayrıca, 4-7 Eylül tarihleri arasında 17’ncisi düzenlenecek Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali’nin hazırlıklarının sürdüğünü aktardı. İlçede devam eden çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi veren Demirbaş, Türk Kızılay tarafından kurulan kan plazma tesisinin ruhsat sürecinin tamamlandığını belirtti. Ayrıca, Çubuk’a yeni bir spor tesisi ve kamp merkezi kazandırılacağını duyurdu. Toplantı, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dile getirmesi ile sona erdi.