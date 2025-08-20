TMMOB, Yangın Güvenliği Raporu Yayınladı

KERVANSARAY OTEL YANGINI İNCELEME RAPORU YAYIMLANDI

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Uludağ’da 27 Mart 2025 tarihinde meydana gelen Kervansaray Otel yangınına dair kapsamlı bir inceleme raporu yayımladı. Yangında 3 kişi yaşamını yitirmişti. Raporda, binanın yangın söndürme ve tahliye sistemlerinin yetersiz olduğu, yanıcı materyallerin kullanıldığı ve denetimlerin eksik kaldığı ifade edildi. Rapor, geçmiş ve güncel yangın yönetmeliklerine uygun olarak gerekli önlemlerin alınmadığını ve önemli ihmallerin bulunduğunu ortaya koyuyor.

YENİ YANGIN YÖNETMELİKLERİNE UYUMSAZLIK

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’nun hazırladığı raporda, 1986 yılında ruhsatlandırılan Kervansaray Otel’in ‘mevcut bina’ statüsünde sayılmasından dolayı yeni yangın yönetmeliklerine uyum sağlamadığı belirtiliyor. Buna rağmen, 23 yıl boyunca ek güvenlik önlemlerinin alınmamış olması dikkat çekiyor. Yangın yönetmeliklerine uyum sağlanmaması, otelin güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

TEHLİKE OLUŞTURAN EKSLER VE İHMALLER

Raporda belgelenen ciddi sıkıntılar arasında, cephe kaplamalarının yanıcı malzemelerden üretilmiş olması, iç mekanlarda ahşap lambri kullanılması ve yangın dolaplarının sadece iki adet olması yer alıyor. Ayrıca su deposunun boş olduğu, duman tahliye sistemlerinin çalışmadığı ve ana merdiven boşluğunun dumanla dolarak baca işlevi görmesi gibi sorunlar da tespit edildi. Bu eksikliklerin, yangının hızla yayılmasına ve can kayıplarına yol açtığı vurgulanıyor.

TMMOB, olayda yaşananlardan dolayı tarafsız ve etkin denetimlere ihtiyaç olduğunu belirterek, “Yangın güvenliği teknik çözümlerle sınırlı değildir; çalışanların eğitimi ve mevzuatın etkin uygulanması hayati öneme sahiptir.” açıklamasında bulundu.