TMO, 137 Bin Ton Buğdayı Satıyor

TMO SATIŞLARI ÜZERİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA

TMO, çiftçilerden aldığı ve 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde özel depolarda tutulan 137 bin ton buğdayın satıldığı yönündeki ihbar üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açtı.

DEMEÇLER VE YAKALAMALAR

Soruşturma dahilinde 18 şüpheli için, aralarında iş insanlarının da bulunduğu yakalama kararı çıkarıldı. İddialara göre, bu şüphelilerin yaklaşık 1 milyar TL’lik vurgun yaptığı öne sürülüyor. 10 Nisan’da gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan iş insanları arasında F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö., M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. yer alıyor; geri kalan şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİĞER İLLERDEKİ SORUŞTURMALAR

Ayrıca, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin’de de konuyla ilgili ayrı soruşturmaların başladığı belirtildi.