TMO 2025 Hububat Alım Fiyatları Açıklandı

ÇİFTÇİLER İÇİN HAZIRLANAN BEKLENTİLER

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, çiftçilerin merakla beklediği hububat alım fiyatlarını açıkladı. Ülke genelinde mayıs ayı itibarıyla yerel olarak başlayan hububat hasadı, günümüzde yaklaşık yüzde 2 seviyesine ulaştı. Hasat yapan üreticilerin depolama imkanlarından yararlanması için TMO, 12 Mayıs 2025’ten itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini taahhütname karşılığında teslim almaya başlayacak. Alım işlemleri ise 600’den fazla noktada gerçekleştirilecek.

ALIM FİYATLARI BELİRLENDİ

TMO’nun açıklamasına göre, 2025 yılı hububat alım fiyatları, ikinci grup ürünler için belirlenmiş. Makarnalık buğday ve ekmeklik buğday için ton başına 13 bin 500 TL, arpa için ise 11 bin TL olarak ilan edildi. Bu fiyatların yanı sıra, üreticilere günlük yaşamlarını destekleyecek çeşitli yardımlar da sağlanacak.

DESTEK PROGRAMLARIYLA YÜKSELİŞ

Önceki yıllardaki mazot-gübre desteğinin yerine; Yeni Destekleme Modeli kapsamında “Temel Destek” ve üretim planlamasına uyulması halinde “Planlı Üretim Desteği” sunulacak. Sertifikalı tohum kullanan çiftçiler için ek destek de yeni modelde devam edecek. Ayrıca, belirlenen alım fiyatlarının üzerine Bakanlık tarafından üreticilere ortalama verim dikkate alınarak ton başına toplam 2.520 TL destek ödemesi yapılacak. Bu destek miktarlarıyla birlikte, üreticilerin eline geçecek toplam tutar; ekmeklik ve makarnalık buğday için ton başına 16 bin 020 TL, arpa içinse ton başına 13 bin 520 TL olabileceği belirtildi. TMO, ürün bedeli ödemelerini, ürün teslimatını takiben 30 gün içerisinde üreticilere aktaracak.