TMO, 2025 Hububat Fiyatlarını Açıkladı

ÇİFTÇİLERİN BEKLEDİĞİ HABER AÇIKLANDI

Çiftçilerin merakla beklediği haber nihayet geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını duyurdu. Ülke genelinde mayıs ayında yerel olarak başlayan hububat hasadı, bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 2 seviyesine ulaştı. Hasat yapan çiftçilere depolama imkanı sunmak amacıyla TMO, 12 Mayıs 2025’ten itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini taahhütname karşılığında kabul etmeye başlayacak. Ayrıca, TMO, 600’ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacak.

HUBUBAT ALIM FİYATLARI BELİRTİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için TMO hububat alım fiyatları 2. grup ürünler için ton başına; makarnalık ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 TL, arpada ise 11 bin TL olarak belirlendi. Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği kaldırılacak ve yerine Yeni Destekleme Modeli kapsamında “Temel Destek” ve üretim planlamasına uyulması halinde “Planlı Üretim Desteği” uygulanacak. Sertifikalı tohum kullanan çiftçiler için ek destekler de yeni modelde devam edecek.

DESTEKLERLE BİRLİKTE TOPLAM MİKTAR ARTACAK

Belirlenen alım fiyatlarına ek olarak, Bakanlık tarafından üreticilere verilen destekler ile birlikte ortalama verim dikkate alınarak ton başına toplam 2.520 TL destek ödemesi yapılacak. Bu desteklerle birlikte üreticilerin eline geçecek toplam miktarın, ekmeklik ve makarnalık buğday için ton başına 16 bin 020 TL, arpa için ise ton başına 13 bin 520 TL olacağı ifade edildi. TMO, ürün bedeli ödemelerini ürün teslimatını takip eden 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yatıracak.