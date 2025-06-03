TMO, 2025 Hububat Fiyatlarını Açıkladı

ÇİFTÇİLER BEKLEDİĞİ HABERİ ALDI

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, çiftçilerin merakla beklediği hububat alım fiyatlarını açıkladı. Ülke genelinde mayıs ayında yerel olarak başlayan hububat hasadı, bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 2 seviyesine ulaştı. Hasat yapan çiftçilere depolama olanağı sağlamak amacıyla TMO, 12 Mayıs 2025’ten itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini taahhütname karşılığında alım yapmaya başlayacak. TMO, 600’ü aşkın noktada hububat alımı gerçekleştirecek.

FİYATLAR VE DESTEK PROGRAMLARI

Açıklamada, 2025 yılı TMO hububat alım fiyatlarının (2. grup ürünler için) ton başına şu şekilde belirlendiği belirtildi: makarnalık buğdayda 13 bin 500 TL, ekmeklik buğdayda 13 bin 500 TL ve arpada ise 11 bin TL. Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteğinin yerini, Yeni Destekleme Modeli kapsamında “Temel Destek” ve “Planlı Üretim Desteği” alacak. Sertifikalı tohum kullananlar için ek destek de aynı şekilde sürdürülecek.

Planlanan alım fiyatlarına ek olarak, Bakanlık tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği ile beraber, ortalama verim dikkate alınarak ton başına toplam 2.520 TL destek ödemesi yapılacak. Bu desteklerle birlikte, üreticilerin eline geçecek toplam miktarın ekmeklik ve makarnalık buğday için ton başına 16 bin 020 TL, arpa için ton başına 13 bin 520 TL olacağı vurgulandı. TMO, ürün bedeli ödemelerini, ürün teslimatından sonraki 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yatıracak.