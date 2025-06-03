TMO Hububat Fiyatlarını Belirledi

HUBUBAT ALIM FİYATLARI BELİRLENDİ

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 13 bin 500 lira, arpa içinse 11 bin lira olarak hububat alım fiyatlarını belirledi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye’de hububat hasadının mayıs ayında yerel olarak başladığı ve şu an itibarıyla hasadın ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerine ulaştığı ifade edildi. Hasat yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO, 12 Mayıs’tan itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı buğday ve arpanın taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandığını duyurdu. TMO’nun 600’den fazla noktada hububat alımı gerçekleştireceği belirtildi.

DESTEKLERE YENİ MODELLER EKLENECEK

Açıklamada, hububat hasadı ve piyasa koşullarının yakından takip edildiği ve bu nedenle TMO’nun hububat alım fiyatlarının açıklanmasının uygun görüldüğü aktarıldı. “2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir.” denildi. Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde ‘temel destek’ ve üretim planlamasına uyulması kaydıyla ‘planlı üretim desteği’ olarak sunulacak.

ÜRETİCİLERİ RAHATLATACAK DESTEK ÖDEMELERİ

Sertifikalı tohum kullananlar için ek destekler de yeni modelle aynı şekilde sunulacak. Bu kapsamda, açıklanan fiyatların yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği sağlanacak. Ortalama verim dikkate alındığında, ton başına toplam 2 bin 520 lira destek ödemesi yapılması planlanıyor. Desteklerin ardından üreticilerin ekmeklik ve makarnalık buğday için eline ton başına 16 bin 20 lira, arpa içinse 13 bin 520 lira geçeceği tahmin ediliyor. TMO, ürün bedeli ödemelerini, ürün teslimatını takip eden 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına gerçekleştirecek.