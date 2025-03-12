TMO Silolarında Ufak Çaplı Yangın Söndürüldü

KOCAELİ’DE YANGIN OLAYI YAŞANDI

Kocaeli’deki Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında meydana gelen küçük çaplı yangın, çalışanlar tarafından kontrol altına alındı. Elde edilen bilgilere göre, Derince bölgesindeki TMO silolarında kısa süreli bir yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak, yangının çalışanlar tarafından söndürüldüğü aktarıldı ve böylece ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla birlikte yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

GEÇMİŞTEKİ PATLAMA VE SONRASI

Öte yandan, 7 Ağustos 2023 tarihinde TMO silolarında yaşanan bir patlama sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı bir olay meydana gelmişti. Bu patlamada, TMO’nun 60 silosundan 13’ü hasar görmüştü. Söz konusu olayla ilgili yürütülen soruşturmada ismi geçen 6 sanık hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.