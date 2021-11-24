TMO’dan un açıklaması

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), hububat ve un piyasasında yaşanan fiyat artışları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmelerin yakından takip edildiği, gereken tedbirlerin ivedilikle hayata geçirildiği bilgisi verildi.

516 bin ton ekmeklik buğday satışa açıldı

Açıklamada, eylül ayı itibarıyla uygulamaya konulan bir diğer önemli politikanın “Un Regülasyon Çalışması” olduğu anlatıldı.

“Geçtiğimiz yıl da başarı ile uyguladığımız bu çalışma ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başlanmış, ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması için çalışmalar devreye alınmıştır.

Kasım ayında satışlara başvuran firmaların buğday ihtiyacını azami ölçüde karşılayabilmek için toplam 516 bin ton ekmeklik buğday satışa açılmıştır. Satış teslimatları devam etmektedir.”

“Spekülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederiz”

Çalışma kapsamında satışa açılan ekmeklik buğdaylar, başvuran tüm un firmalarına taahhütleri oranında tahsis ediliyor. TMO’nun açıklamasında ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

“Kuruluşumuz satışlarına başvuran 380’in üzerindeki un fabrikasının taahhüt ettiği fiyatların tamamı peşin, çuval başına 185-200 TL/çuval arasında seyretmekte olup un fabrikaları bu fiyatlardan fırıncılara yaptıkları satış faturalarını Kuruluşumuza ibraz etmektedir.

TMO 5 aylık kısa bir sürede 4 milyon tona yakın hububatı piyasaya arz etmiş olup stoklarını takviyeye ve satışlarına tüm hızıyla devam etmektedir. TMO olarak un sanayimiz ile işbirliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın takipte olacağımızı, ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığının altını bir kez daha çizmek isteriz.

Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alınabilecektir. Halkımızca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.”