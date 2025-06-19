TMOK Fair Play Buluşmaları Muğla’da Başlıyor

MUĞLA’DA FAIR PLAY BULUŞMALARI BAŞLIYOR

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, yeni dönem çalışmalarına Muğla ile start veriyor. “Fair Play Buluşmaları” adı altında düzenlenecek etkinlik, Türkiye genelinde Fair Play felsefesinin yaygınlaşmasını ve bu yaklaşımın toplumun her kesiminde benimsenmesini hedefliyor. Bu önemli yolculuğun ilk durağı ise Muğla şehri olacak.

FAİR PLAY KONULARI PANELDE ELE ALINACAK

TMOK Fair Play Komisyonu üyeleri, etkinlikte “Fair Play nedir?”, “Fair Play ve kişisel gelişim”, “Atatürk ve Fair Play”, “Fair Play’in toplumsal önemi” gibi konuları ele alarak Fair Play’in spor ve toplumsal yaşamımızdaki değerini vurgulayacak. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın davetiyle düzenlenecek olan buluşmada, sporun paydaşları; sporcular, yöneticiler, hakemler ve teknik adamlar, panelde bir araya gelecek. Fair Play olgusu, panelde çeşitli görsellerle desteklenerek katılımcılara aktarılacak.

ETKİNLİK DETAYLARI VE SERGİ

Panel öncesinde, Fair Play Komisyonu’nun daha önce düzenlediği Fair Play’i anlatan karikatür ve fotoğrafların sergileneceği bir sergi de gerçekleştirilecek. Fair Play Buluşmaları, Muğla Valiliği etkinliği olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonunda saat 15.00’te başlayacak.