Haberler

Tmok Fair Play Komisyonu Buluşmaları Başlıyor

FAIR PLAY BULUŞMALARI BAŞLIYOR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, “Fair Play Buluşmaları” başlığı altında ülke genelinde Fair Play anlayışını yaygınlaştırmak ve bu felsefeyi toplumun her kesimine benimsetmek amacıyla yeni dönem çalışmalarına adım atıyor. Bu yeni sürecin ilk etkinliği, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın ev sahipliğinde 24 Haziran tarihinde Muğla’da düzenlenecek.

PANELİN KONULARI VE SERGİ

TMOK Fair Play Komisyonu üyelerinin katılımıyla organize edilecek olan panelde “Fair Play nedir?”, “Fair Play ve Kişisel Gelişim”, “Atatürk ve Fair Play” ve “Fair Play’in Toplumsal Önemi” gibi başlıklar ele alınacak. Panel öncesinde ziyaretçilere Fair Play’i anlatan karikatür ve fotoğrafların sergileneceği özel bir sergi de sunulacak. Bu önemli etkinlik, Muğla’daki spor camiasının tüm paydaşlarını – sporcular, yöneticiler, hakemler ve teknik adamlardan oluşan bir topluluğu – bir araya getirecek. Fair Play olgusu, görsellerle desteklenen bir biçimde ele alınacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Anısına Etkinliğe Katıldı. Çok Sayıda İsmin Yer Aldığı Programda. Genç Hukukçulara Verges’in Kitabını Önerdi. Fethi Gemuhluoğlu ile Gençlik...

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Grubu etkinliğinde genç hukukçularla anılarını paylaşıp, Gazze'deki soykırıma ilişkin önemli çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Gözaltı

Atakum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 gram sentetik madde ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.