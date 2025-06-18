Tmok Fair Play Komisyonu Buluşmaları Başlıyor

FAIR PLAY BULUŞMALARI BAŞLIYOR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, “Fair Play Buluşmaları” başlığı altında ülke genelinde Fair Play anlayışını yaygınlaştırmak ve bu felsefeyi toplumun her kesimine benimsetmek amacıyla yeni dönem çalışmalarına adım atıyor. Bu yeni sürecin ilk etkinliği, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın ev sahipliğinde 24 Haziran tarihinde Muğla’da düzenlenecek.

PANELİN KONULARI VE SERGİ

TMOK Fair Play Komisyonu üyelerinin katılımıyla organize edilecek olan panelde “Fair Play nedir?”, “Fair Play ve Kişisel Gelişim”, “Atatürk ve Fair Play” ve “Fair Play’in Toplumsal Önemi” gibi başlıklar ele alınacak. Panel öncesinde ziyaretçilere Fair Play’i anlatan karikatür ve fotoğrafların sergileneceği özel bir sergi de sunulacak. Bu önemli etkinlik, Muğla’daki spor camiasının tüm paydaşlarını – sporcular, yöneticiler, hakemler ve teknik adamlardan oluşan bir topluluğu – bir araya getirecek. Fair Play olgusu, görsellerle desteklenen bir biçimde ele alınacak.