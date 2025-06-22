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Tmok Fair Play Komisyonu Muğla’da Buluşacak

FAIR PLAY BULUŞMALARI MUĞLA’DA BAŞLIYOR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu, ‘Fair Play Buluşmaları’ organizasyonu ile Türkiye genelinde Fair-Play felsefesini yaygınlaştırmayı ve bu felsefeyi toplumun her kesimine benimsetmeyi hedefliyor. Bu kapsamda ilk etkinlik Muğla’da gerçekleştirilecek.

MUĞLA’DA ETKİNLİK DETAYLARI

TMOK Fair Play Komisyonu’nun yeni dönem çalışmaları çerçevesinde düzenlenen bu etkinlik, Muğla Valiliği’nin desteği ile 24 Haziran Salı günü saat 15.00’te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonu’nda gerçekleşecek. Burada spor paydaşları bir araya gelecek. Panelde, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, milli atlet Necdet Ayaz, çeşitli akademisyenler ve gazeteciler fair play bağlamında sunumlar yapacak.

PANEL KONULARI VE KATILIMCILAR

Etkinlikte, Fair-Play komisyon üyeleri “Fair Play nedir?”, “Fair Play ve Kişisel Gelişim”, “Atatürk ve Fair Play” ile “Fair Play’in toplumsal önemi” başlıklarında konuşmalar yaparak Fair Play’in spor ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini aktaracak. Ayrıca Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın daveti ile spor dünyasının paydaşları – sporcular, yöneticiler, hakemler, teknik adamlar ve beden eğitimi öğretmenleri – buluşacak. Etkinlikte daha önce düzenlenen Fair Play’i anlatan karikatür ve fotoğrafların sergisi de yer alacak.

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