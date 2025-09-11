Tmsf, 121 Şirkete Kayyum Olarak Atandı

TMSF, CAN HOLDİNG’E KAYYUM ATANDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı. TMSF, konuya dair ilk açıklamasını gerçekleştirdi. Açıklamada, bu süreçte TMSF’nin asıl amacının şirket çalışanlarının ve üçüncü şahısların haklarının korunması ile tüm işleyişin kesintisiz sürdürülmesi olduğu ifade edildi.

SÜREÇ VE AMACIMIZ

Açıklamada, “İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.” denildi. Bu süreçte TMSF, şirket yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirerek gerekli adımları atacak. Sorumluluk alanındaki tüm şirketler, mevzuat gerekliliklerine uygun olarak ‘basiretli tacir’ anlayışıyla yönetilecek ve güven ortamı korunacak.

EĞİTİM FAALİYETLERİ SÜRECEK

Ayrıca, TMSF döneminde eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam edeceği belirtildi. Öğrencilerin eğitimi, öğretmenlerin katkıları ve velilerin destekleriyle güven içinde sürdürülecek. Tüm bu önlemler, şirketin işleyişinin sağlıklı bir biçimde devam etmesini hedefliyor.