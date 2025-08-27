Tmsf, Assan Group’a Atandı. Gözaltılar Yapıldı

FETÖ İLE İRTİBATLARI SORUŞTURULUYOR

FETÖ terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen ASSAN Group’a, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin sahibi ve genel müdürü gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları çerçevesinde devam eden araştırmalar sonucunda, FETÖ ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilen ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı.

ŞİRKETLER ÜZERİNDE KAYYUM ATAMASI

ASSAN Group bünyesinde faaliyet gösteren 10 şirkete de TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında, FETÖ ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilen şüpheliler, iş kollarının önemi göz önünde bulundurularak, “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Askeri casusluk” suçlarından gözaltına alınmış durumda.

ARAMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde arama işlemleri sürdürülüyor. Ayrıca, TMSF tarafından atanan kayyum yönetimi altında yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği belirtiliyor.