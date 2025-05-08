TMSF, Bellona Mobilya Satışını Tamamladı

TMSF BELLONA MOBİLYA’NIN SATIŞINI TAMAMLADI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2016 yılında yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde kayyum atanan Boydak Holding’in önemli markalarından biri olan Bellona Mobilya’nın satışını tamamladı. Türkiye’nin köklü mobilya üreticilerinden Bellona, toplamda 8 milyar 100 milyon TL’ye el değiştirdi. TMSF, şimdi de grubun diğer büyük markası İstikbal Mobilya’nın satışına odaklandı.

BELLONA’NIN SATIŞ DETAYLARI

TMSF tarafından 6 Nisan’da İstanbul Esentepe’de gerçekleştirilen ihale sonucunda, Bellona’nın tamamı, markanın bayileri tarafından yeni kurulan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı. Önceki ay 7 milyar TL muhammen bedelle satışa sunulan marka, tahminlerin üzerinde bir fiyatla 8 milyar 100 milyon TL’ye el değiştirmiş oldu. TMSF, satışın tamamlanması sonrası yaptığı açıklamada, uygun teklifin alındığı ve sürecin Rekabet Kurumu’na sunulduğu bilgisini paylaştı. Rekabet Kurumu’nun onay vermesiyle Bellona, bayilerinin yönetimindeki yeni şirket bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

İSTİKBAL MOBİLYA’NIN SATIŞI BEKLENİYOR

Satışın ardından TMSF’nin gündeminde Boydak Holding’in diğer büyük mobilya markası İstikbal Mobilya bulunuyor. Türkiye mobilya sektörünün öncülerinden olan İstikbal’in de önümüzdeki aylarda satışa çıkarılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, bu satışın da büyük ilgi görmesini ve rekabetin yoğun olacağını tahmin ediyor. 2016 yılında FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TMSF’ye devredilen Boydak Holding, o tarihten bu yana devlet kontrolünde yönetiliyordu. Holding bünyesindeki İstikbal ve Bellona gibi markalar, mobilya sektörünün hem üretim hem de ihracat alanlarında önemli bir yer tutuyordu. Gerçekleştirilen satışlarla birlikte Boydak Holding’in tasfiye sürecinin hızlandığı ve mobilya devlerinin özel sektöre dönüşüm sürecinin başladığı gözlemleniyor.