TMSF, Can Holding’e Kayyum Atadı

SORUŞTURMA KAPSAMINDA KAYYUM ATAMASI

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği soruşturma çerçevesinde, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

TMSF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

TMSF, konu hakkında yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde basiretli tacir anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.”

EĞİTİM KURUMLARINA ÖZEL VURGU

TMSF, Can Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının, özellikle Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nin, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceğinin altını çizdi ve “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek, öğrencilerin eğitimi güven içinde sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.