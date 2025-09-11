Gündem

TMSF, Can Holding’e Kayyum Atadı

SUÇLAMALAR VE İŞLEM YAPILAN ŞİRKETLER

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

TMSF’DEN RESMİ AÇIKLAMA

TMSF, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde basiretli tacir anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.”

EĞİTİM KURUMLARINA ÖZEL VURGU

TMSF, Can Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının (Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji) kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceğini vurgulayarak, “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek, öğrencilerin eğitimi güven içinde sürdürülecektir” dedi.

