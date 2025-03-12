TMSF’den Bellona İçin Satış İlanı

RESMİ GAZETE’DE BELLONA MOBİLYA SATIŞ DUYURUSU

Resmi Gazete, mobilyacılık sektörü için önemli bir satış duyurusu yayımladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin satışını ilan etti. TMSF’nin Resmi Gazete’deki ilanına göre, Hazine mülkiyetindeki %100 oranındaki Bellona Mobilya payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla satışa sunuluyor.

İHALE DETAYLARI VE TARİHLER

İhalede muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlendi. İhaleye katılım teminatı 350 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti ise 500 bin TL olarak açıklandı. Veri inceleme için tarih aralığı 17.03.2025-02.05.2025 olarak belirlenirken, son teklif verme tarihi 5.05.2025’tir. Alınan teklifler ise İhale Komisyonu tarafından 06.05.2025 günü saat 10.00’da açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma gerçekleştirilecek.