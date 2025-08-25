TMSF, Eylül’de İhaleler Düzenleyecek

TMSF, farklı sektörlerdeki birçok şirket ve varlık için eylülde ihale düzenliyor. Özçay İplik Tekstil, 3 Eylül’de 37 milyon 300 bin lira muhammen bedelle satışa sunulacak. Kuzey Grubu’na ait lüks araçların 4 Eylül’de ihale ile satılması planlanıyor. 9 Eylül’de düzenlenecek ihalede, Hes Kablo için 18 milyar 600 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Ayrıca, TMSF, kayyum olarak yönettiği Aydınlı Giyim Grubu’nu satışa çıkarıyor. Aydınlı Giyim Grubu, Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi önemli markaları bünyesinde barındırıyor ve bu ihale 23 Eylül’de gerçekleştirilecek. İhalede belirlenen muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira, ihale ile ilgili ayrıntılara TMSF’nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

FARKLI Varlıkların SATIŞI

TMSF’nin kayyum olarak yönettiği Flash Haber TV, 17 Eylül’de 84 milyon lira muhammen bedelle satışa sunulacak. 24 Eylül’de ise RHG Enertürk şirketinin satışı gerçekleştirilecek. İstikbal Mobilya, 30 Eylül’de 12 milyar 500 milyon lira bedelle satışa çıkacak. TMSF’nin satış listesi, şirketlerin yanı sıra farklı türde varlıkları da kapsıyor. TMSF’nin mülkiyetindeki çeşitli şehirlerdeki taşınmazlar 12 Eylül’de satışa sunulacak. Karpuz Danışmanlık’a ait özel yapım bir tekne 3 Eylül’de, canlı yayın aracı ise 17 Eylül’de satılacak. Erta İnşaatçılık’a ait İstanbul’daki taşınmazlar ile Keö Prodüksiyon’a ait lüks araç 5 Eylül’de ihale yoluyla satılması bekleniyor.

GENEL BİLGİLER VE KAYNAKLAR

TMSF, kayyum olarak yönettiği şirket ve varlıkların satış duyurularını Resmi Gazete, internet sitesi ve en yüksek tirajlı gazeteler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. İhalelerde belirlenen muhammen bedeller, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarına dayanıyor. İhalelerden elde edilen gelirlerin öncelikli olarak kamu borçları ve işçi alacakları için kullanılacağı ifade ediliyor.