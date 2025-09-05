TMSF, Maydonoz Döner’i Satışa Çıkardı

TMSF’NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI GRUP

TMSF, kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkarıyor. “Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. İhale için belirlenen tarih ise 15 Ekim 2025 olarak açıklandı. İhaleye son başvuru tarihi 14 Ekim 2025 şeklinde duyuruldu.

Maydonoz Döner, 5 ülkede 390’ı aşan şubesi ile hizmet sunuyor. Satış ilanında yer alan bilgilere göre, “İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL’dir.” Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin sunulması mümkün olacak.

İhale, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek.