TMSF, Maydonoz Döner’i Satışa Çıkardı

TMSF’NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI GRUP

TMSF, kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkarıyor. “Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. İhale için belirlenen tarih ise 15 Ekim 2025 olarak açıklandı. İhaleye son başvuru tarihi 14 Ekim 2025 şeklinde duyuruldu.

Maydonoz Döner, 5 ülkede 390’ı aşan şubesi ile hizmet sunuyor. Satış ilanında yer alan bilgilere göre, “İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL’dir.” Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin sunulması mümkün olacak.

İhale, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

Sivas’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Sivas'ta yapılan narkotik operasyonunda 3 kişi uyuşturucu maddelerle yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 18 bin 512 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 5 ecstasy hap ele geçirildi.
Küçükçekmece’de Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Küçükçekmece'de bir otluk alanda sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye tarafından hızlıca söndürüldü. Yangın, Atakent Mahallesi'nde meydana geldi ve çabuk kontrol altına alındı.

