TMSF, Maydonoz Döner İhaleye Çıktı

İHALEYE ÇIKMA AÇIKLAMASI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışı için bir ihale düzenliyor. İhale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. “Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ve Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ’nin franchise sistemi ile faaliyet gösteren “Maydonoz Döner” döner restoranları ve “My Fried Chicken” çıtır tavuk restoranlarının et ve tavuk işletmeciliği ile ilgili mal, hak, varlıklar ve sözleşmelerden oluşuyor.

Bütünlük için muhammen bedel 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlenirken, ihaleye katılım için gereken teminat tutarı ise 280,1 milyon TL olacak. İhale 15 Ekim 2025 tarihide, saat 11:00’de İstanbul’un Esentepe semtindeki “Fon”un adresinde bulunan Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Maydonoz Döner hakkında FETÖ soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında, TMSF tarafından kayyum atanan firmanın yetkililerinin, kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte ait bağları artırmak hedefiyle birçok kişiye para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu kişiler arasında FETÖ ile iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlileri de yer alıyor.

MALİ SUÇLAR RAPORU

Devam eden soruşturmalarda, restoran zincirinin 74 şubesi ile ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylı incelendi. Toplam 29 şubede, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağlandığı belirlendi. Savcılık tarafından hazırlanan 281 sayfalık iddianamede, örgütün ülke içindeki yapılanma faaliyetlerini canlandırmak istediği, uzun süre gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve yeni örgütsel terimler kullandığı vurgulandı.

İddianamede, alınan MASAK raporları, tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ve tapelerin yer aldığı aktarıldı. Şubelerin, FETÖ ile iltisaklı ailelere destek sağlamak amacıyla kurulduğu ortaya çıkarken, bayilik verilecek kişilerin de örgütle bağlantılı olanlardan seçildiği belirlendi. İddianamede, 46’sı tutuklu toplam 70 şüphelinin “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 14 yıl 2’şer aydan 28 yıl 4’er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.