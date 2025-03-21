Tobb, 2025’te Kurulan Şirket Sayısını Açıkladı

ŞİRKET KURULUMU VERİLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Ocak ve Şubat aylarında kurulan şirket sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azaldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, 2025 yılı Şubat ayı içinde kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine yer verildi. Bu veriler, 2025’in ilk iki ayında, 2024’ün aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında yüzde 3,1 azalış ve kurulan kooperatif sayısında ise yüzde 25 oranında bir düşüş olduğunu gösteriyor. Ancak kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,8 oranında bir artış yaşadı.

KAPANAN ŞİRKETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

2025’in ilk iki ayında, kapanan şirket sayısının 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,2 artış gösterdiği görülürken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 10,9 azalma oldu. Kapanan kooperatif sayısında ise herhangi bir değişim yaşanmadı. Ayrıca, Şubat 2025’te kurulan şirket sayısında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 8,7’lik bir azalma kaydedildi. Şubat ayında, kurulan şirket sayısında yapılan kıyaslama sonucunda, kurulan kooperatif sayısının yüzde 20,7 oranında azaldığı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının ise yüzde 7,7 oranında arttığı belirlendi.

BÖLGESEL ŞİRKET KURULUŞLARI

Şubat 2025 itibariyle, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 11,8 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 29,6 ve kapanan kooperatif sayısında ise yüzde 9,6’lık bir azalma görüldü. Şubat 2025’te kurulan şirket sayısında, bir önceki aya göre yüzde 17,3 azalma yaşandı. Ayrıca, kurulan kooperatif sayısının bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında arttığı, kapanan şirket sayısında ise yüzde 12, kapanan kooperatif sayısında yüzde 42,7 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 38 oranında azalış olduğunu belirtmek önemli.

ŞİRKET KURULUŞLARININ DAĞILIMI

2025 yılı Şubat ayında 81 ilde şirket kuruluşları gerçekleştirildi. Toplamda kurulan 9 bin 315 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3’ü limited şirket, yüzde 10,7’si anonim şirket ve yüzde 2’si kooperatiften oluşuyor. Bu şirketlerin yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,4’ü Ankara ve yüzde 6,8’i İzmir’de kuruldu. Şubat ayında, 81 ilin tamamında şirket kuruluşu gerçekleşti. 2025 yılı içinde toplamda 20 bin 157 şirket ve kooperatif kuruldu. Kurulan şirketlerin 18 bin 9’u limited şirket olarak kaydedilirken, toplam sermayenin yüzde 56,8’ini, 2 bin 154 anonim şirket ise yüzde 43,1’ini oluşturmakta. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 59,2 oranında bir artış gösterdi.