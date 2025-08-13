Tobb Başkanı Finansmana Erişim Üzerine Konuştu

DÜZCE’DE NEFES KREDİSİ AÇIKLAMALARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Geçtiğimiz ay yine Merkez Bankamız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın izniyle Nefes Kredisi’ni yapmıştık. Yaklaşık bize verilen miktar 30 milyar liraydı. Neredeyse 1 haftada bu bitti. İlave limiti de inşallah yarın isteyeceğiz.” diye belirtti. Düzce’nin iş dünyası, kamu ve yerel yönetimler arasındaki uyumun, Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şehirlerin birbirleriyle olan dayanışmasının önemli olduğunu ve Düzce’de bu durumu görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

HİZMET BİNASI VE STANDARTLAR

Hisarcıklıoğlu ayrıca hizmet binasının yapımının bir vizyon projesi olduğunu belirterek DTSO’nun üyelerine en iyi hizmeti sunmayı amaçladığını aktardı. Ticaret ve sanayi odalarının akredite sistemine dair bilgiler paylaşan Hisarcıklıoğlu, “Dünyada ticaret ve sanayi odalarının vermiş olduğu hizmetleri ölçen kuruluşlar var ve bunlar yıldız verirler. Düzce Ticaret ve Sanayi Odamızın da almış olduğu yıldız, beş yıldızdır. Yani Paris, Berlin, Londra ticaret ve sanayi odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa Düzce’deki odamız da aynı standartta hizmet veriyor.” ifadesini kullandı.

FİNANSMANA ERİŞİMİ KONUŞACAKLAR

Hisarcıklıoğlu, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile İstanbul’da bir araya geleceklerini belirtti. Konunun finansmana erişim olduğunu kaydederek, “Kredi limitleri ve ticari kredi kartlarına ilişkin yaşadığımız sorunları anlatacağız. Geçtiğimiz ay yine Merkez Bankamız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın izniyle Nefes Kredisi’ni yapmıştık. Düzce’den de 145 firmamız bundan faydalandı.” dedi. İlave kredi limitinin talep edileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu limitin üyeler tarafından kullanılacağını dile getirdi.

KENTİN GELİŞİMİ VE HİZMET BİNASININ ROLÜ

Vali Selçuk Aslan, Düzce’nin Türkiye’nin en genç vilayeti olduğunu hatırlatarak kentin gelişmişlik endeksinde ilk 20’de yer aldığını söyledi. Düzce’nin 2 milyar 211 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Aslan, bu rakamları daha da artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Belediye Başkanı Faruk Özlü, inşa edilecek hizmet binasının bir bloğunun iş merkezi olarak hizmet vereceğini aktararak, bunun şehrin ticaretine katkı sağlayacağına dikkat çekti. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, hizmet binasının 2026 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Törenden sonra, DTSO yeni hizmet binasının temeli dualarla atıldı.