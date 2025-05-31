TobB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ziyaret etti

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA ZİYARET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB 81. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında kurulan yöresel ürün stantlarını ziyaret etti. Bu ziyarette Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) standı da yer aldı. Ziyarete, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, ETSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu da eşlik etti.

YÖRESEL ÜRÜNLERİN İKRAMI

Ziyaret sırasında, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine Erzurum’un yöresel ürünleri ikram edildi. Yönetim, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın standında, “EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum” etkinlikleri ve organizasyonları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, Palandöken Ekonomi Forum (PEF) ve Unesco’nun Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi’nde Erzurum’un “Gastronomi Şehri” unvanıyla girmesi konuları hakkında detaylar paylaşıldı.

STAND ZİYARETİ VE ETKİNLİKLER

TOBB 81. Genel Kurulu öncesinde kurulan yöresel ürün stantlarını gezme fırsatı bulan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın’ın rehberliğinde bu önemli etkinlikte yer aldı. Bu ziyaret, bölgenin ticari potansiyelini ve yerel ürünlerin tanıtımını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.