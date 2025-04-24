Tobb Başkanından Ziraat Destek Çağrısı

REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANA ERİŞİMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonominin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıda büyümesi için reel sektörün finansmana kolay erişim sağlaması gerektiğini vurguladı. Yaptığı yazılı açıklamada, son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri 7 bölge toplantısı ile 81 il ve 160 ilçedeki borsa başkanlarıyla bir araya geldiklerini açıkladı.

SEKTÖRDEKİ SIKINTILAR VE TALEPLER

İl ve ilçelerdeki ekonomik durumu, sektörlerdeki sorunları ve iş dünyasının beklentilerini değerlendirirken, toplantılarda üç ana sorunun öne çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Finansmana erişimde yaşanan zorluklar, zirai don felaketi ve artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yarattığı problemler” ifadesini kullandı. Finansmana erişim sıkıntısının en çok dile getirilen konu olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmeli” dedi.

ZİRAİ DON FELAKETİ VE TARIMSAL DESTEK

Zirai don felaketinin Türkiye için bir diğer önemli konu olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Zirai don felaketinden birçok ürün zarar görmüş durumda. Bu büyük don felaketi, bazı bölgelerde tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtı. Doğru hasar tespiti, bu hasarın karşılanması ve ödemelerin zamanında yapılması çok önemli. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor” açıklamalarında bulundu. Ayrıca emek yoğun sektörlerin rekabet gücünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu da belirtti.

EMEK YOĞUN SEKTÖRLERE DESTEK ÇAĞRISI

İhracat pazarlarını korumanın büyük zorluklar doğurduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek desteklerin verilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra Türkiye’deki deprem gerçeğine de dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin her il ve ilçesi afete hazır olmalı. Aynı acıları yeniden yaşamamak için güvenli yapılar, depreme dirençli şehirler hemen şimdi” şeklinde konuştu.