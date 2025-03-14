TOBB’dan Elazığ’a Gıda Kolisi Yardımı

DEPREMZEDELERE YARDIMDA BULUNULDU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ilimizde meydana gelen depremlerin ardından konteyner kentte kalan depremzedelere gönderilen gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ile Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, bu yardımları bizzat dağıttı. Dumandağ, “Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İdris Alan ile birlikte yardım kolilerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bizlerin bu taleplerini geri çevirmeyip yardım gönderen TOBB Başkanımız Rifat Hısarcıoğlu’na ve dağıtımı birlikte yaptığımız Elazığ TSO Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” şeklinde konuştu.

RAMAZAN DÖNEMİNDE YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun geleneksel olarak illere yardımlarda bulunduğu belirtildi. Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “TOBB Başkanımıza bu sene yardımlarını aralarında Elazığ’ın da olduğu deprem yaşayan illere göndermeleri konusunda Elazığ Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Ali Dumandağ ile birlikte talepte bulunduk. Sağ olsunlar TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu duyarlı davranıp Elazığ’a önemli miktarda yardım kolileri gönderdi. Borsa Başkanımız Dumandağ ile birlikte konteyner kentte kalan depremzedelerimize yardımlarımızı dağıtıyoruz. Rabbim yapacağımız yardımlarımızı kabul eylesin. Ben, ilimizde yaşayan depremzedelere yaptıkları bu anlamlı desteklerinden dolayı Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.