Tobb Genel Kurulu’nda İş Dünyası Güçlendi

GENEL KURULUN YERİ VE KATILIMCILAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 81. Genel Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Programa, Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, bakan yardımcıları, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Konsey Başkanları, oda ve borsa başkanları, meclis başkanları, genç ve kadın girişimciler kurulu başkanları ve üst kurul delegeleri katıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın’ın başkanlık ettiği ETSO heyeti de, TOBB’un 81. Mali Genel Kurulu’na katılım gösterdi. Bu heyette Başkan Özakalın ile birlikte Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu yer aldı.

BAKAN BOLAT’IN MESAJLARI

TOBB 81. Mali Genel Kurulu’na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya paylaşımlarında Türkiye’nin son 19 çeyrektir devam eden kesintisiz büyümesinin temel gücünün, TOBB dahil iş dünyasının değerli temsilcileri ve Türkiye’nin dinamik üretim altyapısı olduğunu belirtti. “TOBB ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, iş dünyası temsilcileriyle yakın işbirliği içinde Türkiye’nin geleceği için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. Bakan Bolat, TOBB’un 81. Mali Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını dile getirerek, Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, iş dünyasının tüm mensuplarına teşekkür etti.

TOBB BAŞKANINDAN HEDEF VE VİZYON

81 ilden 3 bin iş insanının katıldığı TOBB 81. Mali Genel Kurulu’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oda ve borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. TOBB ailesi olarak daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün ve yarın da emek verecek, çalışacak, üreteceğiz. Hep birlikte daha çok çalışma zamanı” ifadelerini kullandı.

– ERZURUM