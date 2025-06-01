Tobb Genel Kurulu Samsun Ürünleri Sergilendi

GENEL KURUL VE SAMSUN STANDIYLA YÖRESEL ÜRÜNLERİN TANITIMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gerçekleştirilen 81. Mali Genel Kurul etkinliğinde, Samsun’un coğrafi işaretli ve yöresel ürünleri TOBB İkiz Kuleler bahçesinde açılan stantta katılımcılara sunuldu. Samsun standında sergilenen ürünler, büyük ölçüde ilgi gördü. Genel kurul, TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla ve 81 ilden gelen iş insanlarının iştirakıyla gerçekleştirildi. Ankara’daki TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan etkinliğe, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve diğer yöneticiler katıldı. Genel kurulun başlangıcında, Anıtkabir ziyaret edildi.

YEREL ÜRÜNLERİ TANITMA GAYE İLE STANT AÇILDI

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından, TOBB İkiz Kuleler bahçesinde birçok ilin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Samsun il ve ilçe oda/borsaları, ortak stant kurarak etkinliğe katkı sağladı. Standa, Samsun’a özgü coğrafi işaretli ürünler arasında Samsun simidi, Bafra nokulu, Çarşamba kıvratması, Terme böreği, Samsun lokumu, kaşar peyniri ve ayran yer aldı. Ayrıca, Vezirköprü’nün coğrafi işaretli semaver çayı da ziyaretçilere sunuldu. Ziyaretçiler, Samsun’un ürün çeşitliliğini büyük bir ilgiyle karşıladı. Hisarcıklıoğlu, Samsun standına dikkat gösterirken, Samsun yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye sepeti ve simit ikram edildi. Hisarcıklıoğlu, Samsun’un yöresel ürün zenginliğine vurgu yaparak emeği geçenleri tebrik etti ve etkinlik sonrası Samsun heyetini makamında misafir etti.

SAMSUN’UN DEĞERLERİNİ TANITMA ÇABALARI

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, standın gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirerek şunları belirtti: “Yöresel ürünler açısından büyük bir zenginliğe sahibiz. Samsun’un da bu alanda çok güzel çeşitleri mevcut. Bugün bunu tekrar kanıtladık. Standımızın ilgi görmesi bizleri sevindirdi. Emeği geçen bütün oda ve borsa başkanlarına, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. İlimizin bu değerlerini tanıtma ve ekonomik değere dönüştürme amaçlı işbirliklerini sürdüreceğiz.” TOBB’un 81. Genel Kurulu, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının gündemindeki konulara değindi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Bolat ise önemli mesajlar verdi.

KATILIM VE İŞBİRLİĞİ ÖNEMİ

Murzioğlu, genel kurulun değerlendirmesini yaparak şu ifadeleri kullandı: “Genel kurulun ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını umut ediyorum. Türkiye’nin dört bir yanından gelen temsilcilerle fikir alışverişinin yapılması ve yeni dönemin yol haritasının belirlenmesi oldukça değerliydi. Samsun TSO olarak, TOBB çatısı altında ülkemizin ekonomik kalkınması için her zaman aktif bir rol alacağız. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB yönetimine başarılar diliyorum.”