Tobb Mobilya Toplantısı Ankara’da Yapıldı

TOPLANTININ YERİ VE TARİHİ

TOBB Mobilya ve Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın’ın başkanlığında, 17 Haziran 2025’te Ankara’daki TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Toplantıya, sektörün önemli isimleri katıldı.

KATILIMCILAR VE SUNUMLAR

Toplantıya Mobilya Ürünleri Meclisi Başkanı Ercan Ata, Orman Ürünleri Meclisi Başkanı Haluk Yıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sektör temsilcileri ve bakanlık bürokratları dahil oldu. Toplantıda, mobilya ve orman ürünleri sektörlerinin mevcut durumu üzerine çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. House of Advice’dan Dr. H. Bader Arslan, mobilya sektörü hakkında detaylı bir değerlendirme paylaşırken, Orman Ürünleri Meclisi Danışmanı Prof. Dr. Özden Görücü, orman ürünleriyle ilgili güncel verileri katılımcılarla buluşturdu.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Başkan Saim Özakalın, mobilya ve orman ürünleri alanında Türkiye’nin üretim gücüne katkı sunan tüm paydaşlarla bir araya geldi. Toplantıda alınan kararların, çözüm önerilerinin ve sektörün karşılaştığı sorunların bakanlık ile ilgili kamu ve kurumlar nezdinde takip edileceğini dile getirdi.